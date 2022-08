Viviana Giordano è la nuova playmaker della Logiman Broni. Regista classe 1989, Viviana è reduce da due ottime stagioni alla guida di Ponzano, chiuse sempre vicina alla doppia cifra per punti. In due anni ha disputato in Veneto 54 gare: quella bronese è la tredicesima stagione di serie A2 per la giocatrice casertana di origine, che vestirà la casacca numero 7, maglia che l’accompagna da diversi anni.

Uff.Stampa Logiman Broni