A2 UFFICIALE – Wave Thermal firma il play Maria Rossi

Wave Thermal a pochi giorni dall’inizio del campionato firma il play Maria Rossi che sarà il cambio ideale di Erica Degiovanni. Anche lei giovanissima (2004) come del resto quasi tutta la compagine biancoverde, vive a Vicenza dove ha approcciato con la palla a spicchi già dal Minibasket, e poi nell’Under 13 e 14. Salto di qualità con il prestito alla Reyer dove completa il percorso delle giovanili partecipando contestualmente alla Rappresentativa Regionale del Veneto risultando MVP Under 16 nel 2019. Matura esperienze anche in compagini seniores dalla Promozione alla C alla B e in doppio tesseramento in A2 a Ponzano.

UFF.STAMPA THERMAL BASKET