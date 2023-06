A2 UFFICIALE – Zagni confermata a Treviso

Inizia la costruzione del roster della Nuova Pallacanestro Treviso 2023/2024. E non poteva che essere un pilastro il primo tassello orange: Cecilia Zagni infatti vestirà la canotta trevigiana per la terza stagione consecutiva.

Classe 1995, Zagni nell’ultima stagione ha disputato tutte le partite di campionato e playoff, dimostrandosi un punto di riferimento su entrambi i lati del campo e offrendo 9 punti di media a partita, con il 45 per cento dal pitturato e un superbo 91 per cento dalla lunetta.

Una carriera in continua crescita per Zagni, che nonostante la giovane età è già una veterana della categoria: quella che verrà sarà infatti la sua undicesima stagione in serie A2 dove ha vestito le canotte di Crema e Sesto San Giovanni. Giocatrice duttile, capace di ricoprire più ruoli sia da esterna che da interna, Zagni aggiunge alle sue capacità tecniche una forte leadership in campo e fuori, aspetto che la rende un elemento fondamentale all’interno del gruppo squadra.

“Dopo la bellissima stagione vissuta l’anno scorso, abbiamo voluto ripartire da alcune certezze – spiega il presidente, Marika Possamai – e Cecilia è senza dubbio una delle giocatrici più importanti di questo gruppo. Fin dall’arrivo di coach Matassini è stato uno dei nostri punti fermi e siamo davvero molto orgogliosi che abbia deciso di continuare il suo percorso a Treviso.

Oltre a valutare gli aspetti tecnici, nella scelta di Cecilia e in quelle che faremo per il resto delle giocatrici che formeranno il roster, cercheremo di dare fondamentale importanza alle qualità umane. E Cecilia in queste stagioni a Treviso si è dimostrata una ragazza incredibile, sempre disponibile e attenta alle esigenze della squadra e delle compagne“.

Zagni vestirà la maglia numero 3.

Ufficio Comunicazione NPT