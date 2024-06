A2 UFFICIALE – Zala Srot firma con Trieste

๐—ก๐—ฒ๐—น ๐˜€๐—ฒ๐—ด๐—ป๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—น๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐—ฎ ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป๐—ฒ: ๐—™๐˜‚๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐—ฎ ๐—ณ๐—ถ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ ๐—ญ๐—ฎ๐—น๐—ฎ ๐—ฆ๐—ฟ๐—ผ๐˜, ๐—ป๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—จ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ ๐˜€๐—น๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ผ๐˜๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ.

รˆ una pedina fissa delle nazionali giovanili slovene da molti anni e in questi giorni sta preparando gli Europei Under 20 con la sua nazionale

Zala Srot arriva da unโ€™esperienza nella serie A1 italiana con Campobasso, dopo aver militato, da giovanissima protagonista, in A2 con Selargius (10 di media per lei a soli 18 anni).



๐—–๐—น๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฒ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฌ๐Ÿฐ, ๐Ÿญ๐Ÿด๐Ÿฑ ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฒ๐˜๐—ฟ๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐—ถ๐—ฎ, ๐—ฎ๐˜๐—น๐—ฒ๐˜๐—ถ๐˜€๐—บ๐—ผ ๐—ฒ ๐—ฏ๐˜‚๐—ผ๐—ป๐—ฎ ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ผ, giocatrice che, nello stile Futurosa, puรฒ ricoprire diverse posizioni e portare in dote alla squadra di Mura fisicitร , rimbalzi offensivi, punti, sia da esterna sia dentro lโ€™area.

รˆ una giocatrice, che nonostante la giovane etร , ha letture e comprensione del gioco, proprio come piace ad Andrea Mura:

โ€œ๐˜š๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ช๐˜ค๐˜ช๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ค๐˜ช๐˜ฆ๐˜ต๐˜ขฬ€ ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ข ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ญโ€™๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ก๐˜ข๐˜ญ๐˜ข, ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ท๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ข ๐˜จ๐˜ช๐˜ขฬ€ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ป๐˜ข ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ณ๐˜จ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ค๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ค๐˜ช๐˜ต๐˜ข. ๐˜š๐˜ต๐˜ข๐˜ท๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ช๐˜ฑ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ฆ, ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ช ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ณ๐˜ช, ๐˜ข๐˜ต๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ฎ๐˜ฐ, ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ญ๐˜ป๐˜ช ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ถ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ช๐˜ต๐˜ขฬ€ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ฐ. ๐˜“๐˜ข ๐˜š๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ฐฬ€ ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ค๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ข ๐˜ข๐˜ญ๐˜ข ๐˜ช๐˜ฏ 3, ๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ญ ๐˜ค๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ช๐˜ฏ 5 ๐˜ข ๐˜”๐˜ช๐˜ค๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ช: ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ข ๐˜ง๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฃ๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ต๐˜ขฬ€ ๐˜ฆฬ€ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ช๐˜ญ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ฐ ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ค๐˜ฐ. ๐˜œ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ข๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ข๐˜จ๐˜ข๐˜ป๐˜ป๐˜ฆ, ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ช ๐˜ด๐˜ข๐˜ณ๐˜ขฬ€ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ถ๐˜ต๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ต๐˜ขฬ€. ๐˜—๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ก๐˜ข๐˜ญ๐˜ข ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ถ๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜๐˜ถ๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ข ๐˜ฆฬ€ ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ต๐˜ช๐˜ฎ๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ท๐˜ช๐˜ค๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ป๐˜ข ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ง๐˜ข๐˜ฎ๐˜ช๐˜จ๐˜ญ๐˜ช๐˜ข. ๐˜˜๐˜ถ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ช ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ญโ€™๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ฉ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ด๐˜ง๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ช.โ€



Zala, di formazione sportiva italiana, giocherร nel novero delle giocatrici italiane, lasciando quindi Futurosa nella possibilitร di tesserare la sua straniera.