A2 UFFICIALE – Zamparini confermata a Matelica

La Halley Thunder Matelica è felice di annunciare il proseguimento del rapporto con la giocatrice Asya Zamparini in vista del prossimo campionato 2022/23 di serie A2 femminile di basket.

Guardia classe 2000 di 172 centimetri, matelicese “doc”, Asya lo scorso anno in A2 ha contribuito alla salvezza della Thunder con 3,8 punti a partita e il 30% da tre.

Dice di lei coach Orazio Cutugno: «Asya ha ancora grandi margini di miglioramento e le sue doti al tiro da fuori saranno un’arma importante per noi».

Sbocciata nel vivaio di Matelica dove è rimasta fino all’età di 15 anni, la Zamparini già da giovanissima ha messo in mostra interessanti qualità cestistiche, vestendo poi la maglia di Porto Sant’Elpidio e Basket Girls Ancona dove ha proseguito il settore giovanile fino al 2018, anno in cui è tornata alla Thunder: da quel momento è un cardine importante del team biancoblù, rappresentando anche il legame con il territorio.

Queste le dichiarazioni di Asya Zamparini: «Sono molto contenta e onorata di far parte nuovamente della squadra. Dopo il primo anno in A2 abbiamo dimostrato di essere un gruppo capace e soprattutto volenteroso, in grado di mettere in difficoltà squadre molto competitive. Sicuramente si ripartirà con la stessa grinta e voglia di migliorarci, forza Thunder!».

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica