A2 UFFICIALE – Zolfanelli rinnova con La Spezia

Terza conferma in casa Cestistica Spezzina: Martina Zolfanelli, infatti, vestirà la canotta bianconera anche nella stagione 2022-23. Prosegue così l’obiettivo di consolidamento di gran parte del roster che si è ben espresso nello scorso campionato. Ecco le parole di Martina sulla seconda avventura in maglia Cestistica:

“Sono molto contenta ed orgogliosa di poter continuare il mio percorso in questa città, con una società così seria ed importante, uno staff tecnico sempre attento e preparato e con delle compagne con cui, da subito, si è creata un’alchimia molto forte, sia in campo che fuori. L’anno scorso abbiamo disputato una grande regular season nonostante fossimo una squadra molto giovane e rinnovata, e per questo credo che non avremmo meritato di uscire così presto dai play-off. Ora sta a noi fare tesoro dell’esperienza, e sono certa che ci ripresenteremo ai nastri di partenza della nuova stagione ancora più cariche e vogliose di regalare ulteriori emozioni alla nostra fantastica tifoseria, che ci ha sempre spinto e supportato. Gli ingredienti ci sono tutti e non vedo l’ora di ripartire!”

Ufficio stampa Cestistica Spezzina