A2 UFFIIALE – Giulia Biondi e Thermal Basket ancora insieme

Eccola confermata. Giulia Biondi nata cestisticamente al Thermal e protagonista in tutte le categorie giovanili. Vanta diverse convocazioni nelle nazionali di categoria, e da 3 stagioni in pianta stabile in prima squadra dove si è ritagliata sempre più spazio, sino a diventare pedina fondamentale della compagine termale. Con ancora molti margini di miglioramento, l’approccio alla categoria nazionale non le incute particolari timori

Entusiasmo, impegno, resilienza e un sano eccesso di umiltà, virtù che troppo spesso viene sottovalutata. Penso che questa stagione sportiva sia stata affrontata così, gli obiettivi erano limpidi ma realmente difficili da conquistare. Ci siamo divertite, abbiamo mostrato le nostre capacità e lavorato sui punti deboli, trasformandoli in elementi di forza.



Nulla di diverso servirà per fronteggiare la nuova avventura che ci attende in A2. Tra le confermate e i nuovi arrivi, passo dopo passo, la nuova squadra sta prendendo forma, preparandosi a scendere in campo con l’atteggiamento di chi non ha nulla da perdere e tutto da imparare. Gli innesti rivestono e rivestiranno un ruolo cruciale nella realizzazione del gruppo nascente, pur senza dimenticare coloro che hanno permesso e contribuito al raggiungimento di un traguardo strepitoso, ma che non proseguiranno il percorso con noi il prossimo anno. A loro va tutta la riconoscenza che meritano e un grazie immenso, di cuore. Non abbiamo paura, ma, al contrario, abbiamo il desiderio e la volontà di partecipare a un campionato, che, indipendentemente dal risultato, sarà in grado di regalarci soddisfazioni e preziose lezioni.

Insieme, sempre!

UFF.STAMPA THERMAL BASKET