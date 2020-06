Umbertide continua a monitorare il mercato in attesa di definire il secondo innesto. Dopo la firma di Baldi, la società umbra sta cercando di definire anche l’accordo con Beatrice Stroscio. Trattativa in corso tra le due parti, con Stroscio che dopo l’ultima stagione a Ragusa è pronta per la sua prima esperienza lontana da casa: classe 2001, Stroscio ha chiuso l’ultima stagione 19 punti in 62 minuti giocati.