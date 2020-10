A2 – Un rinforzo per Firenze, in arrivo Alessia Cabrini

Rivelazione di questo inizio di stagione, con due vittorie in due partite, la Pallacanestro Firenze si rinforza. La formazione di coach Corsini ha infatti trovato l’accordo con Alessia Cabrini, che andrà a rinforzare la compagine toscana. Classe 1996, Cabrini è reduce dall’ultima stagione in A1 con la maglia della Virtus Bologna.

CARRIERA

2011-2012: Centre Federal BB (France) junior team

2012-2013: College Italia Roma (A2): 1 game: 2pts, played mostly for junior team

2013-2014: Meccanica Nova Bologna (A2, starting five): 18 games: 5.6ppg, 2.4rpg, 1.3spg, FGP: 39.1%, 3PT: 21.7%, FT:

55.0%

2014-2015: Acqua&Sapone Umbertide (Serie A1): 18 games: 0.4ppg

2015-2016: Acqua&Sapone Umbertide (Serie A1, starting five): 28 games: 4.2ppg, 1.6rpg

2016-2017: Pallacanestro Femminile Umbertide (Serie A1, starting five): 22 games: 4.4ppg, 2.7rpg, 1.0spg

2017-2018: Monaco Basket Association (France-NF1, starting five), in Jan.’18 signed at Alpo Basket VillaFranca (Serie

A2): 17 games: 4.9ppg, 3.4rpg, 1.1spg

2018-2019: Fixi Piramis Torino (Serie A1): 19 games: 4.5ppg, 1.5rpg, 1.4apg

2019-2020: Virtus Segafredo Bologna (Serie A1): 16 games: 1.8ppg, 1.3rpg