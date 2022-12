By

Pallacanestro Vigarano desidera ringraziare e salutare Joanna Grymek che, dopo l’infortunio ad un ginocchio, ha deciso di ritornare in patria per sottoporsi all’operazione e, poi, alla riabilitazione. La società del patron Marco Gavioli augura a Grymek il pronto ritorno sul parquet e l’in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.

UFF.STAMPA PALL VIGARANO