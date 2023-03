A2 – Vigarano torna a vincere e sbanca Ancona

Primo successo esterno in campionato per la Ti-Ristrutturo Vigarano, coinciso in una delle gare maggiormente importanti dell’intera stagione, quella sul campo del Basket Girls Ancona: 48-53 il punteggio finale di un match giocato sostanzialmente sempre sui binari dell’equilibrio, con le biancorosse, che hanno chiuso con Perini, Piedel e Cecili in doppia cifra, Sammartino (13 rimbalzi) e Olajide dominatrici sotto i tabelloni, brave a disputare per la seconda volta consecutiva una prestazione maiuscola in difesa. Dopo 20’, i primi, sui binari dell’equilibrio, bene Mataloni da una parte, Perini, Sammartino, Cecili e Bocola dall’altra, sarà della Ti-Ristrutturo il mini strappo che, a metà della terza frazione, porta Vigarano sul +10, 31-41 al 25’, prima dell’ottimo finale del periodo delle doriche, firmato soprattutto Mataloni. In avvio degli ultimi 10’ arriva la nuova parità a quota 41, poi è bravissima Piedel a salire in cattedra (41-46 al 33’), prima del finale da vietare ai deboli di cuore. Al 39’, Mataloni insacca il 48-49, poi Perini realizza solamente un libero per il 48-50. Il finale è concitatissimo e i liberi diventano decisivi: a -9” dalla fine Cecili fa 2/2, poi Bona sbaglia il canestro del -2, prima del rimbalzo di Olajide. Mataloni commette fallo antisportivo su Piedel che, con l’ultimo libero, suggella il 48-53 finale. Successo importantissimo in ottica play out per la Ti-Ristrutturo, che sabato prossimo (Pala Vigarano, ore 18.30) ospiterà la Stella Azzurra Roma dell’ex coach della Bonfiglioli Ferrara Jonata Chimenti, “fresca” di successo in volata contro Matelica (59-58). Quello di sabato prossimo sarà un altro scontro play out da non perdere.

“Durante i primi 20’ abbiamo avuto buone scelte offensive e buone letture – le parole post gara dell’assistant coach biancorosso Gianluca Mancinelli -, il problema è che abbiamo subito tanto la loro fisicità a rimbalzo offensivo, abbiamo allungato poco l’attacco nel primo tempo. Durante l’intervallo ci siamo focalizzati sul migliorare quell’aspetto, concedere meno rimbalzi offensivi e aumentare il ritmo in attacco. Non abbiamo segnato come ci aspettavamo, però era un campo difficile, sapevamo che sarebbe stato difficile segnare tanto, bravi per la seconda gara consecutiva a prendere una media punti subiti molto inferiore rispetto alla solita. Abbiamo concesso solamente due rimbalzi d’attacco nel secondo tempo, abbiamo controllato il match, nonostante qualche errore di troppo ai liberi. Successo di squadra”.

Basket Girls Ancona-Ti-Ristrutturo Vigarano 48-53 (12-11, 26-29, 37-41)

Basket Girls: Rimi, Bona 11, Mataloni 18, Albanelli 7, Maroglio, Pierdicca 2, Pelizzari ne, Gianangeli, Rylichova 4, Mandolesi ne, Pelliccetti 2, Yusuf 4. All.Piccionne.

Ti-Ristrutturo: Piedel 11, Perini 12, Bocola 6, Olajide 4, Cecili 10, Sammartino 8, Edokpaigbe 2, De Rosa, Calanca ne, Armillotta. All.Grilli.

Arbitri: Bernardo e Capatan.

Note: uscita per 5 falli: Maroglio.

UFF.STAMPA PALL.VIGARANO