B femminile – Giulia Moroni inizia la stagione con il Basket Girls Ancona

Proprio due giorni prima dell’inizio della preparazione, prevista per lunedì 7 settembre al Palascherma, il Basket Girls Ancona comunica che l’atleta Giulia Moroni si aggreghera’ al gruppo della Serie B.

La forte playmaker portorecanatese, dopo sei stagioni in Serie A1 ha infatti scelto il club che l’ha formata per iniziare la stagione 2020-2021.

“Tutti conosciamo il valore di Giulia – dichiara il DG biancorosso Luca Piccionne – che è un valore a tutto tondo, fatto di talento, personalità, spirito di sacrificio ed enorme mentalità. Quella che nel corso dei giorni si e’ prospettata e’ stata una possibilità, che non abbiamo esitato a cogliere: Giulia inizierà con noi la preparazione come tutte le altre nostre giocatrici, ma con un semplice accordo. Se e quando dovesse arrivare per lei un’offerta dalle serie superiori che risultasse di suo gradimento, lei sara’ ovviamente libera di accettarla. Viceversa giocherà con la nostra squadra, aggiungendo qualità e personalità ad un team che riteniamo più che valido per la categoria.”

26 anni compiuti lo scorso 12 maggio, Giulia Moroni è arrivata al Basket Girls nel 2010 dopo i primi anni alla Faleria P.S.Elpidio dove riesce a debuttare in Serie A2 appena quindicenne. In maglia biancorossa mette subito in mostra il suo talento giocando in A2 e vivendo da protagonista l’ascesa ai vertici nazionali delle squadre giovanili doriche capaci di arrivare più volte alle Finali Nazionali. Nel 2014 lascia la casa madre anconetana e va in A1 vestendo la maglia del Vigarano, fino a febbraio, e quella dell’Umbertide, da li in avanti. Resta in Umbria per altre due stagioni fino ad arrivare in quella 2017/18 a Broni dove disputa tre ottimi campionati sempre in massima serie indossando anche i gradi di capitano nell’ultima annata. Per la regista nativa di Porto Recanati complessivamente 57 presenze e 271 punti realizzati nella sua esperienza in Lombardia.

Ora il ritorno a casa per una giocatrice che, se rimanesse nell’organico 2020/21 del Basket Girls, non avrebbe nulla a che fare con la Serie B risultando sicuramente un crack assoluto per la categoria.

Intanto…BENTORNATA GIULIA!