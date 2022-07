B FEMMINILE UFFICIALE – Basket Pegli ingaggia Sara Nezaj

Si muove il mercato estivo del Basket Pegli, guidato da Coach Conte e pronto alla sua terza stagione consecutiva di Serie B. Primo rinforzo da parte della società arancioblù: firmata Sara Nezaj.

Ala classe ’01, Nezaj ha completato il settore giovanile a San Martino di Lupari, compagine con la quale ha disputato Serie C, Serie A2 e con cui ha esordito in Serie A1. Al termine della sua esperienza in Giallonero la giocatrice si è trasferita a Vigarano, sempre in Serie A2, tornando poi in Liguria da gennaio con la canotta di Amatori Savona. Con le Biancorosse ha conquistato la salvezza ai Playout, preludio di una stagione estiva che la sta vedendo tra le protagoniste dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket FIP Circuit con il Tigu 3×3, con tanto di chiamata al raduno U20 nella Nazionale Italiana di 3×3.

Queste le sue prime parole in Arancioblù: «Sono molto contenta di entrare nella famiglia del Basket Pegli. Dopo tantissimi anni fuori città e dopo una salvezza raggiunta in Serie A2 è bello poter tornare a casa. Ringrazio Antonella Traversa e Mario Conte per avermi cercato e per avermi proposto questa nuova sfida. Il mio obiettivo è quello di ben figurare in Serie B e di poter aiutare le mie compagne a raggiungere gli obiettivi di squadra e di supportare le giocatrici più giovani nella loro crescita».

Uff.Stampa Basket Pegli