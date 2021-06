Chiusa la stagione 2020-21 arrivando a un passo dallo spareggio nazionale per la promozione in serie A2, negato solo da un complesso gioco di scontri diretti e differenza canestri, Bluenergy Futurosa ha iniziato immediatamente a lavorare per costruire la squadra per la prossima stagione.

A poche ora dal fischio di fine campionato, viene già confermata una notizia di quelle in grado di dare una svolta alla prossima stagione: Costanza Miccoli, pilastro del Ponzano in serie A2, vestirà la maglia rosa-nero nel campionato 2021-2022.

L’ufficialità arriva in serata ed è confermata dalla presidenza Futurosa.

Un altro “cervello di ritorno”, un altro miracolo della giovane società triestina: Miccoli, ala grande di 1.85 cm, triestina, annata 1995, nasce in SGT, con cui milita in B e in A2, e gioca a Muggia in maglia Interclub in B nell’annata 2018-19, in cui si laurea miglior realizzatrice del campionato.

Nelle ultime 2 stagioni gioca in serie A2 nel Ponzano Basket, dove, da capitana, viaggia a oltre 11 punti di media e quasi 10 rimbalzi a partita.

Una vera fuoriserie per la categoria, ma ancora una volta la validità del “progetto Futurosa” ha fatto centro: un rientro per crescere ancora fisicamente e tecnicamente e soprattutto per portare in alto la propria città, e cercare di spingerla nelle categorie che mancano da troppo tempo a Trieste. Una scelta personale e sportiva di grande rilievo.

Tra qualche settimana la Miccoli si unirà al gruppo Bluenergy per iniziare la preparazione per un stagione 2021-22 che, in attesa di alcuni chiarimenti importanti su alcune giocatrici cardine (Silvia Favento e Caterina Bianco), si annuncia sicuramente importante.





