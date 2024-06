B FEMMINILE UFFICIALE – Canegrate ingaggia l’ex Carugate Francesca Cassani

By

Ten Years Later… Francesca Cassani è di nuovo una Bulldog!

“Sono molto contenta di tornare a Canegrate dopo 10 anni e di poter mettere al servizio della squadra tanta energia ed esperienza. So che questo è l’ambiente giusto per giocare del buon basket, divertirmi e fare un campionato di buon livello. Non vedo l’ora di iniziare!”

Francesca arriva da due anni in A2 con il Basket Carugate e ritrova Coach Ferri e Alice Biasion con cui l’A2…l’aveva conquistata sul campo!

Non vediamo l’ora di scoprire di che colore vuole rifarci il campo

UFF.STAMPA BASKET CANEGRATE