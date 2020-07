B FEMMINILE UFFICIALE – Colpo Firenze, ingaggiata Pochobradska

PALAGIACCIO PFF annuncia l’arrivo della nazionale ceca Klara Pochobradska’.

In attesa della conferma della partecipazione al prossimo campionato di serie A2, la società prosegue l’attività sul mercato ed ha raggiunto l’accordo con la giocatrice, lo scorso anno in A2 alla Nico Basket. Classe 1989, Klara è alta 186 cm ed è un’ala grande. In Toscana ha giocato nell’Use Rosa Empoli dal 2015 al 2019 ,militando sia in serie A2 che in A1. Per coach Stefano Corsini si tratta “di un elemento di grande importanza , che porterà in squadra continuità ed esperienza”. “L’ingaggio di Klara – aggiunge Corsini – è un passaggio importante in vista delle sfide che ci attenderanno ed un’ulteriore conferma della volonta di arrivare preparati ed attrezzati al debutto in A2”.

Uff.Stampa PF Firenze