B FEMMINILE UFFICIALE – Colpo Pallacanestro Bolzano, ingaggiata la capitana olandese Kuijt

E’ sempre bello annunciare l’arrivo nel Campionato di una giocatrice che regala tecnica e spettacolo. Pallacanestro Bolzano ha cercato, nel corso degli anni, Atlete che, oltre ad un ottimo tasso di classe, avessero un profilo umano tale da lasciare il segno. Così è successo con Nadia Mossong, Capitana del Lussenburgo, che per tre anni ha regalato su tutti i campi grandi prestazioni e una classe nel comportamento con pochi eguali. E successo anche con Ines Kerin, guardia nazionale Slovena, che ha deliziato nella passata stagione amici ed avversari con le sue bombe da distanze siderali.

Con il nuovo Campionato alle porte il compito del DS Grazioli di cercare una nuova straniera di qualità era quanto mai complesso. Difficile migliorare ciò che era molto buono. Ma questa volta l’arrivo a Bolzano è di quelli che non lasciano indifferenti.

E’ di poche ore fa la firma dell’accordo con il Capitano della Nazionale Olandese KARIN KUIJT, guardia di 175 cm, nata a Katwijk ( Olanda) il 12 ottobre 1990. Karin è la giocatrice più rappresentativa del basket donne olandese. La sua famiglia respira basket, quattro le sorelle, Karin, Ilse,Fleur e Sonja che militano nella prima lega olandese. La forte Atleta arancione ha giocato sempre in squadre della massima divisione, sia in Germania con Herner FC, uno dei team leader del principale Campionato tedesco, sia con numerosi Team olandesi vincendo tanti titoli nazionali e partecipando alla Eurolegue . La guardia-play , a novembre 2019 ha concorso in maniera significativa al successo contro la Nazionale ungherese, successo che apre le porte alla Nazionale Olandese per raggiungere le finali del Campionato di Europa. Karin Kuijt , oltre che essere una top player, è anche una fortissima giocatrice di 3vs3 e con la propria Nazionale ha raggiunto il prestigioso bronzo europeo. In Olanda questa disciplina, come in altre parti del mondo, sta conoscendo una celebrità pari se non superiore alle partite classiche.

Karin Kuijt è una giocatrice che interpreta con disinvoltura due ruoli diversi: quello di guardia, con una predisposizione al tiro da tre ed al gioco in 1c1 in penetrazione. In Campionato viaggia con una media di 14 punti a gara e con percentuali molto interessanti : tiri da 2 con il 48,5%, tiri da 3 con il 33,6%, tiri liberi con il 72,1% . Questi i dati nell’ultima stagione 2019-20. Questi i numeri delle ultime 5 partite con la Nazionale : EWBL con i leoni arancioni: 5 partite: 14,8 ppm, apg 9 , FT: 82,4%

Anche nel ruolo di regista Karin ha pochi eguali. Nelle qualificazioni europee con la propria Nazionale ha raggiunto la media di ben 9 assist a gara, dirigendo con personalità e fermezza le LOON LAIONS Arancioni. Giocatrice bidimensionale quindi, con un tasso di iniziativa e di fantasia che sicuramente appagherà gli appassionati del bel gioco e del gesto tecnico di qualità.

Le prime parole di Karin Kuijt dopo la firma con Acciaierie Valbruna Bolzano:”E’ la mia prima esperienza lontano da casa, ma sono sicura con le Sisters di essere a casa. Ho trovato un ambiente adatto alle mie caratteristiche e Persone che mi hanno messo a mio agio. La città è molto bella, penso che la stagione sarà interessante e ricca di soddisfazioni. Ho appena terminato due settimane di allenamento con la mia Nazionale, adesso mi godo le vacanze e poi via con mio primo Campionato Italiano. Tanti punti e tanti assist, questo mi piace nel gioco e questo cercherò di fare con Acciaierie Valbruna Bolzano. Sono una giocatrice offensiva, cercherò di segnare e far segnare.”

Coach Sandro Pezzi: “La notizia della scelta di Karin è stata per il Sisters Team una grande gioia. Il DS Grazioli è riuscito a portare a Bolzano una top player, una di quelle giocatrici che possono essere di ispirazione per le giovani del nostro vivaio e rappresentare un valore aggiunto per la squadra. Riceviamo in dote una ragazza esperta a livello internazionale, splendida come carattere e modesta nel modo di porsi, grande realizzatrice e nel contempo altruista e votata all’assist per le compagne. Inutile negare che il suo arrivo può dare un grande contributo per realizzare una squadra che lotti con convinzione per la permanenza nella Serie. Conto molto sull’effetto moltiplicatore delle sue prestazioni, lei fa punti e fa fare punti.Sono molto contento, Karin nella scorsa a stagione era nel mirino di alcune squadre della Serie A1, ma questa volta siamo riusciti noi a convincerla circa la bontà del basket italiano e della forza del nostro progetto ”

Arrivo previsto a Bolzano per Karin Kuit il 31 agosto, dopo gli allenamenti della Nazionale olandese. Welkom in Bolzano Karin. Beste wensen voor een geweldig seizoen met de Sisters

