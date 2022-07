B FEMMINILE UFFICIALE – Colpo Sant’Antimo, firmata Carolina Scibelli

Prima novità in casa PSA Women, e si tratta di un arrivo importante. La società ha infatti trovato un accordo con Carolina Scibelli, ala classe 1986 con un curriculum infinito che è reduce da una stagione scoppiettante alla Virtus Cagliari, con cui ha stravinto la B sarda a 18.3 punti di media conducendo le isolane fino alla finalissima per la A2 persa con Trieste. Per Carolina, nata e cresciuta ad Ischia e svezzata cestisticamente alla Pallacanestro Pozzuoli (con cui esordì in A2 e vinse uno scudetto Cadette), Sant’Antimo sarà l’ennesima tappa di una carriera incredibile caratterizzata da uno spirito battagliero che ha sempre contraddistinto il suo gioco. Per lei, in circa 20 anni, un personalissimo giro d’Italia tra A2 e B: partendo da Pozzuoli, come detto, e poi passando per Napoli (sia Vomero che Dike), Carugate, Rende, Pomezia, Valmedrara, La Spezia, Cagliari, S.Giovanni Valdarno, Civitanova, Scafati, Ariano Irpino (con cui ha vinto il campionato di B nella stagione 2018-19) e Castelnuovo Scrivia.

Carolina Scibelli: “Sono molto felice di tornare a giocare in Campania, a casa, e sono sicura di aver trovato il posto giusto, una società ed un ambiente sani ed ambiziosi. Nel finale della scorsa stagione ho seguito le vicende della squadra, so che c’è un bel gruppo, conosco diverse delle mie future compagne tra cui il capitano (Fabiana Fedele n.d.r.) con cui ho giocato in passato, e sono sicura che ci divertiremo inseguendo tutti gli obiettivi prefissati.

Uff.Stampa PSA Women