B FEMMINILE UFFICIALE – Firenze conferma Diletta Donadio

Si va delineando il roster della PALAGIACCIO PFFIRENZE. Accanto ai volti nuovi di Pochobradska, Perini e Poggio ed alla conferma di Conti, si aggiunge la riconferma di Diletta Donadio.

Dopo l’esperienza senese in maglia Costone, Diletta inizierà la quarta stagione sotto la guida di coach Corsini. Nelle prime tre stagioni in maglia biancorossa, tre Coppa Toscana e tre play off per l’ala fiorentina.

“Diletta ormai fa parte dello zoccolo duro di questo gruppo. Il suo rendimento,in uscita dalla panchina, è andato crescendo in queste stagioni e le sue caratteristiche potrebbero permetterci di utilizzarla anche da esterna, soprattutto nel caso di ammissione alla serie A2”. coach Corsini continua sottolineando che” speriamo di ripagare Diletta dello sforzo al quale è chiamata dovendo abbinare l’attività lavorativa è quella sportiva, sfida non sempre facile ma che lei affronta con sacrificio, grande passione ed entusiasmo”.

Uff.Stampa PF Firenze