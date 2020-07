B FEMMINILE UFFICIALE – Firenze ingaggia Anna Poggio

E’ Anna Poggio il volto nuovo vicino a canestro della Pallacanestro Femminile Firenze targata PalaGiaccio. Anna, classe 2001, fresca di 100 alla maturità, muove i primi passi ad Albisola, svolge tutta la trafila delle giovanili a Vado, agli ordini di coach Dagliano, col quale partecipa alle Finali Nazionali Under 18 nel 2018. Annata d’oro nella quale conquista il Titolo Italiano 3vs3 (bissato poi nel 2019) e la promozione in Serie B. Nel 2017 partecipa anche alle Olimpiadi Giovanili a Gyor in Ungheria con la Nazionale di categoria. Da due anni era avversaria della PFF, battuta anche a Savona nel match di ritorno della passata stagione. Soddisfatto Coach Stefano Corsini: “Anna era il nostro primo ed unico obiettivo vicino a canestro. Conoscevamo il suo percorso di crescita e l’avevamo affrontata nelle ultime due stagione rimanendone impressionati per tecnica e maturità. Avrà minuti importanti, augurandoci che siano anche quelli del suo esordio in Serie A, potrà crescere cestisticamente e nel contempo iniziare il suo percorso universitario.” Ad Anna Poggio rivolgiamo il nostro benvenuta ed un grosso in bocca al lupo per la sua nuova esperienza.

Uff.Stampa Pall.Femm.Firenze