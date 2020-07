B FEMMINILE UFFICIALE – Firenze ingaggia Perini

Veronica Perini, play-guardia, è il secondo volto nuovo dell’ambiziosa Pall. Femminile Firenze targata Palagiaccio. Fortemente voluta da coach Stefano Corsini, la marchigiana classe 1988, porterà in dote l’esperienza maturata nelle ultime 7 stagioni, tutte giocate tra A1 e A2, nel giovane team gigliato.

Intorno ai 15 punti di media da ormai 6 stagioni, Veronica può sia giocare da play maker che fungere da terminale offensivo, in base al quintetto nel quale sarà inserita, dando anche un importante apporto sotto i tabelloni.

“Con Veronica inseriamo nel nostro roster una giocatrice di assoluto valore ma anche una ragazza che aiuterà le nostre giovani nel loro processo di crescita. Ringrazio la Società per lo sforzo profuso e Veronica per la scelta fatta. Ora puntiamo ad una lunga giovane e alla riconferma di almeno 5 delle giocatrici che ci hanno accompagnato in questi anni densi di successi e soddisfazioni.” sono le prime parole di coach Corsini che conosce Veronica sin dal suo esordio in Serie A2 nel 2011 con la maglia di Orvieto.

