B FEMMINILE UFFICIALE – Firenze rinnova le sorelle Rossini

Mentre dal Consiglio di LBF arrivano segnali incoraggianti circa l’ammissione alla Serie A2, la PFF Palagiaccio continua a costruire il roster per la prossima stagione. Fondamentale nel disegno tattico era la riconferma delle sorelle Rossini, e così è stato. Silvia, Capitana storica del sodalizio biancorosso, inizia la sua sesta stagione in maglia Pall. Femminile Firenze, la quarta al fianco della sorella Marta, arrivata nell’estate del 2017 dal BF Pontedera, fresca di un bellissimo 100 al Liceo Classico.Due pedine fondamentali in questi anni nella crescita della squadra e che continueranno ad esserlo anche in futuro. “Non posso pensare ad una PFF senza Silvia e Marta. Ricoprono un ruolo ed un’importanza per me e per la Società che vanno aldilà di quello di semplici giocatrici. Con loro confermiamo due atlete di indubbio valore e due ragazze che in queste stagioni sono state da esempio per ogni componenti della Pall. Femminile Firenze, in campo e fuori” commenta coach Corsini. Che ora attende buone nuove anche da Clelia Corsi, altra storica colonna della squadra che il coach labronico andrebbe ad allenare per la quinta stagione consecutiva.

Uff.Stampa Pall.Femm.Firenze