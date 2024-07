B FEMMINILE UFFICIALE – L’ex Giussano Bonadeo firma con Usmate

By

Silvia Bonadeo gialloblù per la stagione 2024/2025!

Incredibile ma vero Silvia Bonadeo calcherà il parquet di Usmate nella prossima stagione. La fortissima playmaker milanese, l’anno scorso reduce da un grande campionato in A2 con Giussano, firma con la Societa’ del Presidente Sala ed andrà a potenziare un roster già importante per la prossima stagione. Silvia e’ una giocatrice dal grande temperamento, personalità, classe e visione di gioco.

Queste le prime parole di Bonadeo: “ho scelto Usmate perchè è una Società di tradizione e perchè conosco bene molte ragazze della rosa, inoltre mi è piaciuto il progetto tecnico e la possibilità di giocare in una squadra competitiva in un campionato che quest’anno sarà veramente difficile e stimolante.

Da parte mia metterò tutta me stessa in questa nuova sfida cercando anche di far crescere le più giovani”

La nostra #30 e’ pronta!!!

UFF.STAMPA BASKET USMATE