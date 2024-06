B FEMMINILE UFFICIALE – L’ex Milano Arianna Beretta firma con Varese

Arianna Beretta torna a Varese. Dopo cinque stagioni al Sanga Milano, l’ultima addirittura in Serie A1, Arianna indosserà nuovamente la nostra maglia. Siamo entusiasti di assicurarci una “top player” per il campionato di B, andando a colmare il vuoto lasciato dal ritiro di Martina Baiardo nello spot di ala piccola.



Classe 1996, Arianna era arrivata in terra bosina nell’estate 2018, quella in cui ci si apprestava a cimentarsi con la Serie A2 dopo la promozione conquistata qualche settimana prima. Quell’avventura, lo sappiamo, fu sfortunata e Varese retrocesse immediatamente, ma Arianna fu la migliore nell’ultimo spicchio di stagione, quando le (a quel tempo) biancorosse cambiarono marcia e provarono a inseguire il traguardo della salvezza fino alla fine; con 24 punti, tra l’altro, fu mvp dell’incredibile successo con la prima della classe Crema. Cresciuta nelle giovanili del Geas, ha esordito in A2 proprio con la gloriosa maglia rossonera del sodalizio di Sesto San Giovanni, arrivando anche a conquistare la promozione in A1. Poi sono arrivate le esperienze di Carugate, Alghero e, dopo Varese, il già citato Sanga. Alla corte di Franz Pinotti, Arianna ha giocato quattro campionati di A2 (20/21 il migliore con 13,1 punti di media) e uno, l’ultimo, in A1 (2,8 ad allacciata di scarpa).

«Il prossimo sarà per me un anno pieno di cambiamenti, sopratutto nella vita privata, in quella lavorativa e di conseguenza anche in quella cestistica – spiega Arianna – Varese ha rappresentato un’opportunità compatibile con tutti questi cambiamenti e quindi ho deciso di accettare con entusiasmo. Mi auguro di poter aiutare la squadra ad arrivare il più in alto possibile. La serie A è stata un’esperienza tosta ma allo stesso tempo stupenda e sono molto grata per l’opportunità che mi è stata data di poter arrivare fino al massimo livello. Mi porterò sicuramente ogni insegnamento ricevuto, in questi anni futuri».

UFF.STAMPA PALL. FEMM. VARESE