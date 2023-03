B FEMMINILE UFFICIALE – Livorno ingaggia in doppio tesseramento Egwoh da Faenza

Il Jolly Acli Basket Livorno annuncia l’ingaggio (in doppio tesseramento) di Ashley Egwoh , classe 2002, pivot di 191 cm, attualmente in forza a Faenza in serie A1. Una mossa maturata nelle ultime ore di mercato, superando una larga concorrenza da parte di squadre di serie A2. Prima di Faenza, Ashley, ha disputato due stagioni alla Magnolia Campobasso, e ha fatto parte del prestigioso progetto della federazione HSBL in serie A2. Inoltre, è una pedina fondamentale della promettente nazionale della sua annata ed ha partecipato all’europeo u16 e u20 ed il mondiale u19. Vincendo anche una medaglia d’oro. La pivot si metterà a disposizione di coach Furio Betti, al termine della stagione di A1.

«Con Faenza abbiamo uno splendido rapporto – dice il vicepresidente Jolly Acli, Paolo Paoli -, e questo ci ha consentito di assicurarci le prestazioni della giocatrice per la fase decisiva della stagione. Un ringraziamento va a Mario Fermi, che ci ha permesso di inserire nel roster un elemento davvero importante».

UFF.STAMPA JOLLYY LIVORNO