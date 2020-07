B FEMMINILE UFFICIALE – Milano Basket Stars firma l’ex Albino Baiardo

Un grande ritorno in casa Stars! Presa Martina Baiardo

Dopo la parentesi in A2 che l’ha vista tra le protagoniste della sua squadra, Martina ha deciso di tornare per riprendere quel percorso iniziato insieme e sfumato negli ultimi minuti di una partita tiratissima.

Martina, in realtà, non se n’era mai andata davvero, continuando ad allenare nel nostro settore giovanile le più giovani Stars.

Ora torna a “casa” anche come giocatrice per far parte di questo progetto ambizioso e per mettere tutta la sua energia e il suo talento a disposizione delle compagne, tornando anche ad essere un punto di riferimento per le sue piccole Stars!

“Sono molto contenta di poter nuovamente indossare la canotta di Milano Basket Stars.

Quando sono andata via l’anno scorso ho avuto l’impressione di lasciare qualcosa in sospeso, e sono pronta a lottare per ottenerlo.

Tornare a MBS significa sicuramente tornare in una società dove mi sono sempre trovata bene. Il progetto di quest’anno mi sembra tanto valido quanto ambizioso, e ben si sposa con la mia voglia di riscatto.

Da allenatrice, spero inoltre di riuscire a coinvolgere le bimbe del minibasket, e di riuscire a portarle a vedere le nostre partite, in modo che possano approcciarsi al basket “dei grandi” anche solo nella realtà della nostra (e loro) società.

Non vedo l’ora di conoscere tutte le mie nuove compagne e di tornare in palestra!”

Uff.Stampa Milano Basket Stars