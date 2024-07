By

La Sisas Pallacanestro Perugia è lieta di annunciare l’ingaggio di Martina Scarpato guardia/play classe 2000 che arriva da Umbertide dove ha disputato le ultime due stagioni di A2. In precedenza ha vestito la casacca di Battipaglia in A2, poi Firenze e ancora Battipaglia in A2. A Martina il più grande benvenuto nel gruppo della B.

UFF.STAMPA PALL.PERUGIA