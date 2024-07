By

Aneta Kotnis entra a far parte della Ponte Family.

Giocatrice che vanta anni di esperienza nelle categorie superiori, reduce da un’ottima stagione da protagonista in A2 al Basket Club Bolzano, andrà a rinforzare il reparto lunghe e porterà in campo grandissimo talento e versatilità.

Ora la squadra è al completo, non vediamo l’ora di ripartire da dove ci eravamo lasciati e di riprendere in mano il sogno sfiorato.

UFF.STAMPA PONTEVICO BASKET