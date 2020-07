B FEMMINILE UFFICIALE – Sisters Bolzano ingaggia Villarini

In attesa della ormai prossima ufficialità relativa alla partecipazione al Campionato di A2, dopo una grandissima stagione da capolista in serie B nel difficilissimo e competitivo girone tri – regionale veneto- friuli-trentino alto adige la Dirigenza bolzanina inizia a delineare la squadra per la stagione 20/21.

Arrivano notizie certe riguardo alle riconferme del Capitano Alessandra Gottardi, bolzanina Doc e da sempre colonna portante di Pallacanestro Bolzano e il rinnovo di Francesca Fabbricini, centro, che la scorsa stagione ha fatto valere tutti i suoi 188 cm in area, rivelandosi un elemento davvero importante per le Sisters

Ma le notizie di mercato non si fermano qui.

Con ufficialità possiamo comunicare l’ingaggio, trattato dal Direttore Sportivo Alessandro Grazioli di Chiara Villarini, centro di 187 cm, nativa di Castiglion Fiorentino (AR). Chiara muove i primi passi al vertice con Pallacanestro Femminile Umbertide (AI) , poi a Viareggio e con Alpo Verona (A2). Dopo la parentesi veronese viene ingaggiata dal Basket Club Bolzano (A2), dove per ben tre stagioni regala un grande contributo sia tecnico che umano, facendosi apprezzare per senso tattico e per intelligenza di gioco. Ora l’importante scelta di rimanere a Bolzano cambiando casacca e sposando il nuovo progetto di Acciaierie Valbruna . Chiara è pronta ad aprire un nuovo ciclo, in una città che ama e nella quale ha deciso di passare gran parte della sua carriera sportiva.

Villarini ha sempre dimostrato di saper lavorare con tenacia e dedizione. La sua carriera è stata rallentata da infortuni che non le hanno consentito di esprimere tutto il suo potenziale. Ora, con il ritorno ad una condizione ottimale, Chiara potrebbe rivelarsi un importante grande acquisto per le Sisters 2020-21. Arriva alla Pallacanestro Bolzano in cerca di un completo rilancio, pronta a lavorare sodo per ottenere risultati soddisfacenti per la squadra e per la sua carriera

Coach Sandro Pezzi avrà quindi a disposizione due pedine importanti e tanti centimetri in area per bloccare le lunghe avversarie.

Le prime parole di Villarini: ” Bolzano è una città ideale per chi ama lo sport. Ho deciso di continuare qui la mia bella esperienza. Mi è piaciuto il progetto di Pallacanestro Bolzano, ho deciso di sposarlo e spero di dedicare alle Sisters l’esperienza che ho maturato in questi anni di A2. Ho molta voglia di minuti in campo per ritrovare ritmo e prestazioni. Dopo l’infortunio che mi ha frenato, ho un forte desiderio di recuperare il tempo perduto”

Dice di Lei coach Pezzi : ” ho avuto una sfortuna ed una fortuna. La prima è stata averla in A2 come avversaria nel derby: ottima giocatrice, pericolosa dal perimetro, precisa in difesa e tatticamente molto intelligente. La seconda è stata il piacere di averla come ospite a Parma, nella partita spareggio che ci proiettò in A2. Chiara, da grande sportiva, seppur futura avversaria, fu la prima a complimentarsi con noi ed a condividere la serata di gioia. Bei ricordi che rendono questo arrivo speciale. ” Un augurio per Lei da parte di tutte le Sisters per un ottimo campionato.

Ufficio stampa Pallacanestro Bolzano