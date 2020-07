B FEMMINILE UFFICIALE – Sisters Bolzano rinnova Giorgia Assentato

Acciaierie Valbruna Bolzano continua nel lavoro di realizzazione di un roster competitivo per la Serie A2. Accordo fatto e firma dell’accordo per la prossima stagione con Giorgia Assentato, 1999, ala di 1.77 cm, brindisina trapiantata al Nord, dove ha seguito i genitori , entrambi con ruoli professionali a Padova.

Giorgia esordisce molto presto a Salerno in serie A2 . I primi passi li muove giovanissima nel 2014-15. Presa confidenza con la serie, viene confermata per le successive due stagioni, crescendo tecnicamente con l’aumentare degli spazi a disposizione. L’Atleta segue poi i genitori nel loro percorso professionale e gioca una ottima stagione con lo Junior San Marco di Mestre. Le sue performances non passano inosservate e la scorsa stagione viene fortemente voluta con la maglia di Acciaierie Valbruna Bolzano. La sua stagione altoatesina è assolutamente convincente con statistiche degne di rilievo. 48% da 2, 36% da 3, 77,5% ai liberi e 9,41 punti per partita con un impiego medio di 23 min a gara. Numeri che hanno indotto la Società ad una meritata riconferma in vista della prossima stagione nella serie superiore. Durante la stagione Assentato ha lavorato molto per arricchire il suo patrimonio tecnico, ed alla fine della stagione è entrata in possesso di sufficiente confidenza anche per recitare un ruolo da protagonista come esterna tiratrice.

Le prime parole di Giorgia dopo la firma: ” Ho iniziato l’avventura con le Sisters la scorsa stagione. Con il contributo di tutte le Atlete abbiamo comandato la classifica per tutta la stagione e ci siamo guadagnate sul campo l’ammissione alla serie A2, alla quale tengo molto. Sono entusiasta per la nuova avventura e sono sicura di poter recitare un ruolo importante nella squadra. Mi sono allenata intensamente nell’ottica di giocare sia come 4 che come esterna tiratrice e questa mi sarà utile in un Campionato che si annuncia estremamente competitivo.

Dice di Lei coach Sandro Pezzi : ” Giorgia è una Atleta che ogni tecnico vorrebbe allenare. Una Persona di classe, educata e gentile nei rapporti ma estremamente competitiva nella pratica sportiva. E’ una perfezionista, studia tutte le situazioni ed i movimenti per migliorare in campo e le statistiche le danno ragione. Di anno in anno migliora e si è imposta come una ” multi role player ” di qualità . Manca solo, essendo molto razionale, di un briciolo di sfrontatezza in più. Sicuramente lo troverà in questa stagione, dove oltre al solito apporto dovrà anche aumentare il numero dei punti a favore della squadra”

Ufficio Stampa

Pallacanestro Bolzano A.S.D