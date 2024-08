B FEMMINILE UFFICIALE – Thermal Basket annuncia Francesca Dotto come head coach

Sarà Francesca Dotto l’head coach della neonata squadra padovana di serie B.

Con grande dispiacere di tutti, ma proprio tutti, la conferma di Tomei, un mese fa scontata, non ha potuto aver seguito esclusivamente per il maggior impegno e i relativi costi che il suo trasferimento casa e lavoro a Verona, avrebbe comportato. E la scelta non poteva non cadere su Dotto, già sua assistente lo scorso anno al Gattamelata, e quindi profonda conoscitrice della maggior parte delle atlete. Un ex giocatrice stellare, ora in fase di decollo per un’altrettanto felice carriera come allenatrice, già in possesso del patentino per allenare la serie A, e reduce dall’esperienza come vice di coach Piazza agli ultimi Campionati Europei Under19.

Francesca, padovana doc, non ha esitato a sposare il progetto per un rilancio del basket rosa a Padova. La nuova dirigenza ha le idee chiare pur dovendo nuotare tra qualche difficoltà e molte “sordità”. Con un coach (e una persona, competente, disponibile, e con grande appeal con le atlete, ha già saputo trasmettere il suo entusiasmo ed è prontissima ad iniziare il lavoro in campo, senza lasciare nulla intentato.

Thermal Basket e Gattamelata procedono a gran ritmo a sistemare le varie situazioni burocratiche e operative, e dalla prossima settimana sarà operativo anche il gruppo di lavoro (aperto) che si dedicherà alla comunicazione. Il progetto va presentato e veicolato: obiettivo dichiarato: attrarre nuovi partner, e portare più ragazze possibile alle partite. Abbiamo bisogno di essere da serie A, prima come struttura e organizzazione, al resto ci pensano le atlete e la guida tecnica di Francesca !

UFF.STAMPA THERMAL BASKET