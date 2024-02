B FEMMINILE UFFICIALE – Varese ingaggia Alice Sabatini

Alice Sabatini è una nuova giocatrice della Pallacanestro Femminile Varese. Volto noto anche ai non appassionati di basket – il suo “titolo tricolore” è datato 2015 – , Alice torna all’attività agonistica dopo qualche anno di assenza dalle gare ufficiali. Ala, nata a Orbetello nel 1996, cestisticamente è cresciuta ed è divenuta grande nel Santa Marinella. Nella formazione laziale ha anche esordito in Serie A2 e, nell’annata 17/18, ha giocato la sua ultima stagione, in Serie B.



«Sono felice di essere tornata a far parte di una squadra – spiega Alice – Sono passati 6 anni da quando non gioco una partita; il basket mi mancava. Non avevo più provato a cercare una squadra a causa del lavoro che spesso mi porta anche fuori dall’Italia. Quando ho ricevuto la chiamata da Fabio, ero un po’ incredula ma, appena ho ripreso la palla in mano, ho capito quanto mi mancasse. Sono felice di far parte di questa squadra; le ragazze sono davvero molto carine e mi hanno accolta bene sin dal primo giorno».



Dopo un periodo di ambientamento, la neo neroargento sarà da questa sera a disposizione di coach Andrea Anilonti per gli impegni di campionato. «Ci fa molto piacere avere Alice con noi – commenta il general manager Fabio Pozzi – Già da qualche settimana si allenava con noi, si è subito ben inserita e ora siamo ben contenti di poterla avere a disposizione anche durante le partite».

UFF.STAMPA PALL.VARESE