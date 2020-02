B UFFICIALE – Seskute lascia Ariano Irpino e firma a Scafati

Un altro colpo di mercato per la Givova Ladies. Da questa settimana, a disposizione di coach Ottaviano, ci sarà anche Kamile Seskute, ala di nazionalità lituana, classe 1998 e alta 177 centimetri.

Dopo l’arrivo di Tina Esposito, si rinforza ulteriormente il team neroarancio, in vista dell’ultima giornata del girone di Serie B e dell’inizio dei playoff, a cui la Givova Ladies si è già qualificata matematicamente.

Atleta dalla doppia fase, pronta a tirare da fuori o attaccare il ferro,

Kamile Seskute ha calcato i primi campi da basket, in Italia, nell’under 18 del Ragusa militante in serie A1. Esperienze in serie A2, tra Salerno e Ariano Irpino, ed in serie B tra Forlì e Capri.

Ecco le sue parole sul suo arrivo in Givova Ladies.

“Ho accettato questa sfida perché ho visto la voglia di questa società di fare sempre meglio. Sono pronta a dare il mio supporto, soprattutto nei playoff. Credo che, oltre alla tecnica individuale di ognuna di noi, sarà molto importante restare concentrate sulla tattica di squadra. Un pizzico di fortuna, poi, non fa mai male. Non vedo l’ora di cominciare”.

