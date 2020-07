BF UFFICIALE – Chiara Pastore colpaccio della Chemco Puianello

‼CHIARA PASTORE E’ IL NUOVO PLAY MAKER DELLA CHEMCO‼

Nata a Napoli, classe 1986, playmaker

Cresciuta nelle giovanili fino alla serie C con la società di casa Pro Cangiani, ha poi giocato a Pozzuoli per tre stagioni in A2.

Nel 2005/2006 ha esordito in serie A1 con Faenza, dove è rimasta per due stagioni raggiungendo la finale di EuroCup e vincendo la Coppa Italia 2007. Ha continuato nella massima serie a La Spezia e Livorno, prima di approdare a Schio nella stagione 2008/2009, maglia con cui ha giocato l’Eurolega e vinto due Coppe Italia ed infine lo scudetto 2011. Nel 2012/13 è tornata per un breve periodo a Faenza per poi concludere la stagione a Chieti, prima di tornare a Napoli per sei stagioni vincendo la Coppa Italia di serie A2 2014 e conquistando la promozione in serie A1. A metà annata 2018/2019 è passata a San Martino di Lupari, per poi arrivare alla Reyer Venezia fino all’interruzione dei campionati di questa stagione.

Ha esordito in nazionale nel 2005, ha preso parte all’Europeo 2009 e vinto l’oro ai Giochi del Mediterraneo 2009. Dopo 3 anni di assenza è tornata in azzurro in occasione dell’All Star Game del 2014, dove ha vinto anche la gara del tiro da 3 ed è stata una delle protagoniste della qualificazione all’Europeo 2015.

C’è ancora incredulità in casa Chemco, che è riuscita a concretizzare un innesto shock per la categoria.

La Presidentessa si gode il momento e non pensa ad altro che all’impatto che l’arrivo di Chiara avrà sulle ragazze delle giovanili:

‘È passato un treno ad alta velocità per il nostro piccolo paese di Puianello e siamo riusciti a fermarlo. Ci è stata suggerita questa pazza idea e in soli due giorni è successo tutto, per questo ringrazio lo staff e il nostro sponsor Chemco. Le esigenze personali di Chiara e la sua voglia di mettersi in gioco anche se in una realtà completamente nuova per lei, si sono sposate perfettamente con le nostre idee societarie e siamo riusciti a trasmetterle sensazioni positive. Siamo estremamente felici e orgogliosi perché già da tempo hanno iniziato ad unirsi a noi giocatrici importanti, anche provenienti da categorie superiori, questa è la conferma che stiamo lavorando bene e che a Puianello si sta bene. Ora è il momento di rimanere con i piedi per terra e lavorare come abbiamo sempre fatto, speriamo di vedere delle belle partite nel prossimo campionato e di dare ancora più entusiasmo alle ragazze delle giovanili’.

BENVENUTA Chiara Pastore!

fonte Chemco Puianello Basket Team