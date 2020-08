Colpo importante per la Virtus Cesena. La squadra di coach Fabio Lisoni, militante in Serie C ha infatti ingaggiato per la prossima stagione Valentina Fabbri. La lunga, classe 1985, continuerà quindi a scendere in campo dopo che nelle scorse settimane sembrava si fosse ritirata. Fabbri è reduce da una gran stagione con Ariano Irpino, chiusa con 10 punti e 12 rimbalzi di media a partita.