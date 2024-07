Famila Schio inserito nel nuovo gruppo di lavoro creato dalla Euroleague Women

In occasione dell’ultima assemblea generale, FIBA Europe ha comunicato di aver istituito l’Euroleague Women Club Council: un gruppo di lavoro di 5 dirigenti, selezionati direttamente da FIBA Europe, che dovrà analizzare le esigenze dei club di Eurolega, farne da portavoce con i vertici istituzionali di FIBA Europe per implementare miglioramenti e innovazioni provenienti proprio dalle società della massima competizione continentale. I criteri utilizzati per la scelta dei 5 dirigenti sono stati competenza ed esperienza, ed hanno portato a nominare i delegati di: Fenerbahce, Valencia, Bourges, Miskolc e Schio.

Commenta con soddisfazione la nomina il DG Paolo De Angelis: “Era un organismo di cui si sentiva la necessità per poter lavorare meglio ma sinceramente la comunicazione è arrivata in maniera un po’ inaspettata. Sono soddisfatto e felice della mia nomina perché sono ormai vicino alle 300 partite in Eurolega e credo di poter portare un po’ della mia esperienza. Questo riconoscimento viene dato al Famila Basket, non a Paolo De Angelis, grazie agli sforzi del presidente Cestaro per mantenere Schio nel gotha del basket femminile europeo da 16 anni consecutivi. Speriamo ora di poter lavorare per rendere l’Eurolega appetibile ai grandi sponsor e fare quindi un salto di categoria anche a livello commerciale”.

Uff stampa Famila Basket Schio