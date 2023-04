By

Madeleine Garrick pronta ad approdare in Messico. La forte giocatrice australiana, reduce da una grande stagione personale in maglia Bruschi San Giovanni Valdarno, è infatti pronta a siglare un contratto con la Libertadoras de Queretaro. Il club allenato dal coach Italiano Sandro Orlando si ritroverà così al via del campionato con una forte arma offensiva, con la classe 1992 che al suo primo anno nel nostro campionato ha chiuso con 18 punti e 6 rimbalzi di media.