Il Galatasaray sonda il mercato italiano, nel mirino Martina Bestagno

Sirene estere per Martina Bestagno. Reduce da una stagione esaltante con Schio, con il club scledense che ha fatto il triplete in Italia finendo al terzo posto in EuroLeague, la giocatrice ligure ha attirato diverse attenzioni sul suo nome. La lunga della nazionale italiana è infatti finita nel mirino del Galatasaray (fortemente attivo su profili reduci dall’ultimo campionato in Italia) con il club turco che ad oggi è quello maggiormente intenzionato a provare l’affondo già nelle prossime settimane.