A1 – Il Geas saluta Ilaria Panzera. L’azzurra diretta a Schio

Arrivare bambina e andarsene giovane donna: in mezzo ci sono 215 partite in rossonero, un pezzo di vita, 8 anni. Ilaria è un talento precocissimo, esordisce in a2 a 14 anni mostrando già il carattere e la determinazione per farsi strada tra le grandi. Insieme al Geas riconquista la massima serie nel 2018 e diventa giocatrice base di una squadra che ha saputo riaffermarsi tra le grandi del campionato.



“Sono arrivata al Geas che avevo tredici anni e sono cresciuta sia come giocatrice che come persona indossando questi colori”, racconta Ilaria. “Per questo e tanti altri motivi è per me difficile salutare questo club. Ci tengo a ringraziare la società, insieme a tutti i dirigenti, accompagnatori, tecnici, medici, fisioterapisti e alle molte persone che mi sono state vicine in questi anni. Infine, voglio ringraziare tutte le mie compagne di squadra che hanno fatto parte di questo bellissimo percorso. Le emozioni e soddisfazioni che abbiamo vissuto insieme saranno per me momenti indimenticabili e che terrò per sempre nel mio cuore”.



Un cuore rossonero è per sempre, tutto il Geas è orgoglioso della strada fatta insieme e augura a Panze ogni bene per il suo futuro.

UFF.STAMPA ALLIANZ GEAS