Milazzo lascia l’Italia, destinazione Polonia: accordo in arrivo con Azs Lublin

Il campionato italiano si appresta a perdere un’altra giocatrice importante. Si tratta di Ilaria Milazzo, playmaker reduce da un’ottima stagione con la maglia dell’Iren Fixi Torino. Con le piemontesi Milazzo ha messo insieme 13 punti, 3 rimbalzi e 4 assist di media risultando una delle giocatrici più incisive nello scacchiere di coach Riga. Nel suo futuro ora c’è la Polonia: in arrivo infatti la firma con AZS Lublin.

LA CARRIERA

2011-2012: Acer ERG Priolo (A1): 13 games: 2.5ppg

2012-2013: Trogylos Priolo (A1): 21 games: 4.8ppg

2013-2014: Trogylos Priolo (A1, starting five): 19 games: 13.6ppg, 2.8rpg, 1.7apg, 2.3spg, FGP: 39.9%, 3PT: 28.6%, FT3(89.8%)

2014-2015: Acqua&Sapone Umbertide (Serie A1): 3 games: 7.3ppg, 2.0rpg, 1.0apg, left in Oct.’14

2015-2016: Acqua&Sapone Umbertide (Serie A1): 28 games: 10.5ppg, 2.9rpg, 1.2apg, 1.2spg, FGP: 44.9%, 3PT: 31.0%, FT: 82.1%

2016-2017: Pallacanestro Femminile Umbertide (Serie A1): 19 games: 10.8ppg, 3.0rpg, 1.7apg, 2.1spg, FGP: 50.0%, 3PT:28.3%, FT: 70.7%

2017-2018: Fixi Piramis Torino (Serie A1, starting five): 24 games: 8.8ppg, 2.7rpg, 2.9apg, 1.2spg, FGP: 38.9%, 3PT: 20.5%, FT: 85.7%

2018-2019: Fixi Piramis Torino (Serie A1, starting five): 21 games: 12.5ppg, 4.3rpg, Assists-1(5.7apg), FGP: 47.1%, 3PT: 38.6%, FT: 84.1%

2019-2020: Iren Fixi Torino (Serie A1): 19 games: 12.8ppg, 4.4rpg, Assists-4(4.3apg), 1.9spg, FGP: 43.1%, 3PT: 38.7%, FT-8(91.4%)