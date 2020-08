Serie A1 Femminile 2020-21, i roster ai raggi x

Basketinside.com ti guida al mercato di tutte le squadre della Serie A1 Femminile 2020/2021. Ogni giorno costanti aggiornamenti sull’evoluzione dei vari roster nella massima categoria nazionale. Segui il mercato con Basketinside.com!

LEGENDA

COMUNITARIA

EXTRACOMUNITARIA

MAIUSCOLO = NUOVI ARRIVATI

FAMILA SCHIO



PM SOTTANA (9.4 pt, 3.9 ass – Flammes Carolo)

G CLOUD (16.6 pt, 6.3 rb – Zhejiang)

A Cinili (6.8 pt, 1.7 rb)

A Gruda (13.2 pt, 5.9 rb)

C DOLSON (17.3 pt, 10.0 – Hebei)

Panchina: TRIMBOLI (11.6 pt, 3.6 ass – Empoli), F. Dotto (7.1 pt, 3.2 ass), Crippa (4.3 pt, 4.5 rb), DE PRETTO (8.8 pt, 1.9 rb – Venezia), Harmon (10.7 pt, 6.5 rb), Keys (6.5 pt, 5.1 rb), Olbis Andrè (7.5 pt, 4.7 rb).

Coach: Pierre Vincent (confermato)

PASSALACQUA RAGUSA

PM Romeo (11.8 pt, 3.6 ass)

G Consolini (11.5 pt, 2.7 rb)

A MARSHALL (12.5 pt, 4.3 rb – Atomeromu)

A KUIER (26.1 pt, 12.2 rb – Helmi Basket)

C HARRISON (20.6 pt, 11.5 rb – Virtus Bologna)

Panchina: SANTUCCI (10.9 pt, 5.2 ass – Toledo), Kacerik (7.2 pt, 2.0 rb), Tagliamento (7.1 pt, 3.1 rb), Nicolodi, TRUCCO (8.5 pt, 7.0 rb – Moncalieri), Bucchieri (n.d), Olodo (n.d).

Coach: Gianni Recupido (confermato)

REYER VENEZIA

PM Carangelo (8.2 pt, 3.2 ass)

G Y.ANDERSON (25.9 pt, 4.7 rb – Besiktas)

A Penna (8.3 pt, 3.1 rb)

A FAGBENLE (7.7 pt, 6.3 rb – Avenida)

C Petronyte (11.9 pt, 8.4 rb)

Panchina: ATTURA (12.2 pt, 3.7 ass), NATALI (9.0 pt, 2.3 rb – Vigarano), PAN (13.4 pt, 4.0 rb – Georgia Tech), Meldere (2.8 pt, 1.5 rb), Bestagno (10.8 pt, 4.6 rb), CAMPOREALE (4.7 pt, 3.0 rb – Marghera), Leonardi (1.0 pt, 0.1 rb).

Coach: Giampiero Ticchi (confermato)

FILA SAN MARTINO DI LUPARI

PM Fietta (7.8 pt, 3.4 ass)

G Ciavarella (5.3 pt, 1.4 rb)

A TRAORE’ (10.6 pt, 3.2 rb – Clarinos)

A SULCIUTE (10.9 pt, 7.6 rb)

C FOGG (12.1 pt, 8.4 rb – BEAC Ujbuda)

Panchina: Pasa (2.3 pt, 1.2 ass), Tonello (3.6 pt, 1.3 rb), Milani (n.d.), Giordano (0.8 pt, 0.2 rb), Filippi (8.7 pt, 2.9 rb), Toffolo (2.5 pt, 2.5 rb).

Coach: Gianluca Abignente (confermato)

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI

PM C.Verona (9.7 pt, 3.7 ass)

G GWATHMEY (18.0 pt, 8.0 rb – San Martino)

A Crudo (7.1 pt, 3.9 rb)

A Oroszova (10.2 pt, 4.9 rb)

C GRAVES (13.5 pt, 9.1 rb – Olympiacos)

Panchina: Arturi (4.3 pt, 2.4 ass), Merisio (n.d.), Panzera (6.8 pt, 3.5 rb), RONCHI (10.4 pt, 3.6 rb – High School Basket Lab), GILLI (3.7 pt, 2.9 rb – Vigarano), Ercoli (3.5 pt, 2.9 rb).

Coach: Cinzia Zanotti (confermata)

GESAM GAS LUCCA

PM Orsili (5.9 pt, 1.9 ass)

G DJ WILLIAMS (19.4 pt, 7.5 rb – Coastal)

A SPREAFICO (13.6 pt, 3.5 rb – Broni)

A Jakubcova (9.0 pt, 7.2 rb)

C TUNSTALL (14.6 pt, 7.0 rb – Panathinaikos)

Panchina: RUSSO (8.4 pt, 1.8 ass), Pastrello (4.4 pt, 1.7 rb), Smorto (4.3 pt, 2.2 rb), MICCOLI (11.1 pt, 3.9 rb – Vigarano), PALLOTTA (n.d. – Roseto).

Coach: Francesco Iurlaro (confermato)

VIRTUS BOLOGNA

PM BATTISODO (3.9 pt, 2.4 ass – Schio)

G B. WILLIAMS (16.8 pt, 4.6 rb – Geas)

A Tassinari (7.1 pt, 2.4 rb)

A Begic (12.8 pt, 7.6 rb)

C BISHOP (9.6 pt, 4.8 rb – Girona)

Panchina: Cordisco (0.8 pt, 1.1 ass), D’Alie (6.4 pt, 2.3 rb), BARBERIS (12.3 pt, 4.0 rb), Tava (3.9 pt, 2.2 rb), Rosier (2.0 pt, 2.0 rb).

Coach: Lorenzo Serventi (nuovo)

LA MOLISANA CAMPOBASSO

PM BONASIA (10.6 pt, 4.2 ass – Lucca)

G

A WOJTA (12.8 pt, 5.2 rb – Gernika)

A OSTARELLO (11.7 pt, 7.8 rb – San Martino)

C LINSKENS (10.4 pt, 7.7 rb – Enisey)

Panchina: Marangoni (10.5 pt, 2.9 ass), Mancinelli (10.6 pt, 5.9 rb), Amatori (0.7 pt, 1.2 rb), Bove (10.8 pt, 6.2 rb), Sanchez (11.3 pt, 7.0 rb), Falbo (n.d.).

Coach: Domenico Sabatelli (confermato)

OMEPS BATTIPAGLIA

PM JOHNSON (24.8 pt, 3.8 ass – Rider)

G BOCCHETTI (15.9 pt, 3.7 rb – Vigarano)

A MELGOZA (17.2 pt, 4.8 rb – Washington)

A OLAJIDE (9.3 pt, 6.0 rb – La Spezia)

C HERSLER (24.1 pt, 8.1 rb – Celje)

Panchina: Potolicchio (6.3 pt, 1.1 ass), Mazza (2.4 pt, 1.8 rb), Opacic (n.d.), De Feo (n.d), De Rosa (n.d.), Mattera (0.2 pt, 0.9 rb).

Coach: Giuseppe Piazza (nuovo)

PALL. VIGARANO

PM SORRENTINO (17.4 pt, 2.3 ass – Civitanova Marche)

G ROSSET (13.8 pt, 6.2 rb – San Giovanni Valdarno)

A POLICARI (11.1 pt, 6.7 rb – Alpo)

A YURKEVICIUS (5.7 pt, 7.3 rb – PINKK Pecsi)

C TAPLEY (11.8 pt, 6.3 rb – ASU)

Panchina: VALESIN (1.3 pt, 0.4 ass – San Giovanni Valdarno), LANDI (6.5 pt, 5.4 rb – Cus Cagliari), , ATANASOVSKA (n.d – Forlì), TASEVSKA (n.d. – Castellamare di Stabia).

Coach: Andrea Castelli (nuovo)

DELLA FIORE BRONI

PM SOLI (2.5 pt, 3.3 ass – Ragusa)

G Orazzo (8.0 pt, 2.7 rb)

A RULLI (9.8 pt, 3.8 rb – Costa Masnaga)

A TAC (16.8 pt, 11.5 rb – Giannena)

C ROMA (2.7 pt, 5.8 rb – Cangrejeras de Santurce)

Panchina: A.Togliani (4.1 pt, 2.4 ass), IANEZIC (9.1 pt, 4.1 rb – Udine), Parmesani (2.8pt, 2.2 rb), MADERA (6.2 pt, 4.1 rb – Lucca), Castello (1.0 pt, 2.0 rb).

Coach: Alessandro Fontana (confermato)

USE SCOTTI ROSA EMPOLI

PM BALDELLI (7.9 pt, 3.1 ass – Costa Masnaga)

G RAVELLI (7.9 pt, 1.2 rb – Broni)

A SMALLS (18.6 pt, 5.3 rb – JMU)

A PREMASUNAC (7.7 pt, 7.0 rb)

C Mathias (12.6 pt, 6.4 rb)

Panchina: CHAGAS (2.3 pt, 1.4 ass), LUCCHESINI (5.9 pt, 2.2 rb – Livorno), Ruffini (2.2 pt, 2.5 rb), Manetti (1.9 pt, 1.6 rb), Narviciute (5.8 pt, 5.1 rb), Francalanci (1.0 pt, 0.8 rb), Malquori (0.5 pt, 0.3 ass).

Coach: Alessio Cioni (confermato)

B&P AUTORICAMBI COSTA MASNAGA

PM M.Villa (8.2 pt, 1.7 ass)

G DEL PERO (5.6 pt, 1.4 rb – Torino)

A JABLONOWSKI (8.2 pt, 5.4 rb – Virginia)

A Spinelli (5.4 pt, 3.0 rb)

C NUNN (17.1 pt, 10.0 rb – Iraurgi)

Panchina: E.Villa (n.d), Toffali (n.d), Allievi (2.1 pt, 1.2 rb), N’Guessan (n.d.), LABANCA (n.d. – Vittuone).

Coach: Paolo Seletti (confermato)

DINAMO SASSARI

PM ARIOLI (11.9 pt, 2.9 ass – Selargius)

G

A CALHOUN (16.pt, 8.7 rb – Giannena)

A

C RAKOVA-FEKETE (14.3 pt, 6.6 rb – Ruzembork)

Panchina: CANTONE (n.d. – Inattiva), PERTILE (14.1 pt, 4.2 rb – Selargius), GAGLIANO (9.6 pt, 8.5 rb – Selargius).

Coach: Antonello Restivo (nuovo)

Ultimo aggiornamento: 06 Agosto 12.30