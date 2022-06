Serie A1 Femminile 2022-23, i roster ai raggi x

By

LEGENDA

VERDE = COMUNITARIA

ROSSO = EXTRACOMUNITARIA

MAIUSCOLO = NUOVI ARRIVI

FAMILA SCHIO

PM MARINA MABREY (13.3 pt, 3.4 rb, 3.2 ass – Dallas Wings)

G RHYNE HOWARD (16.3 pt, 4.1 rb, 2.6 ass – Atlanta Dream)

A

AG ASTOU NDOUR (15.1 pt, 8.1 rb – Umana Reyer Venezia)

C AMANDA ZAHUI (9.2 pt, 5.1 rb – Fenerbahce)

Panchina: PM Costanza Verona (5.7 pt, 2.8 rb, 3.1 ass), PM/G – Giorgia Sottana (6.9 pt, 2.0 rb, 4.6 ass), G – Kim Mestdagh (10.3 pt, 4.3 rb, 2.6 ass), G – Martina Crippa (4.9 pt, 3.1 rb, 1.4 ass), AG – Jasmine Keys (10.1 pt, 7.6 rb, 2.2 ass), C – MARTINA BESTAGNO (10.6 pt, 5.0 rb, 1.6 ass – Venezia).

Coach: George Dikeoulakos (confermato)

VIRTUS BOLOGNA

PM Ivana Dojkic (16.1 pt, 3.3 rb, 2.2 pr, 2.5 ass)

G KITIJA LAKSA (14.0 pt, 2.9 rb, 1.5 ass – Schio)

A Cecilia Zandalasini (13.5 pt, 6.4 rb, 1.8 pr, 3.6 ass)

AG

C ILIANA RUPERT (13.5 pt, 7.0 rb – Tango Bourges)

Panchina: PM – Francesca Pasa (3.9 pt, 1.7 rb, 1.5 ass), PM – ALESSANDRA ORSILI (6.4 pt, 1.9 rb, 1.0 ass, 1.1 pr – Ensino Lugo), G – BEATRICE DEL PERO (3.1 pt – Schio),A – Beatrice Barberis (6.3 pt, 3.6 rb), A – Sabrina Cinili (6.7 pt, 3.8 rb, 2.2 ass), C – ANDRE’ OLBIS FUTO (9.5 pt, 6.2 rb – Schio).

Coach: Miguel Méndez (nuovo)

REYER VENEZIA

PM MARIELLA SANTUCCI (9.0 pt, 4.1 rb, 2.0 pr, 4.1 ass – Passalacqua Ragusa)

G SHIORI YASUMA (19.0 pt, 6.5 rb, 6.0 ass – Eisvogel USC Freiburg)

A ANTONIA DELAERE (10.3 pt, 3.2 rb, 2.1 ass – Casademont Zaragoza)

A AWAK KUIER (16.5 pt, 9.6 rb, 1.3 pr, 2.1 sd, 1.9 ass – Passalacqua Ragusa)

C JESSICA SHEPARD (29.2 pt, 17.5 rb, 2.8 ass – Dinamo Sassari)

Panchina: PM – MATILDE VILLA (15.3 pt, 5.7 rb, 4.9 ass – Costa Masnaga), G/A – Francesca Pan (9.5 pt, 2.0 rb, 3.5 pr, 4.0 ass), G/A – MARTINA FASSINA (12.8 pt, 5.5 rb, 3.6 ass, 1.6 pr – Lublino), AG – Sara Madera (6.7 pt, 4,8 rb, 1.3 ass), AG/C – LAURA MELDERE (7.7 pt, 5.4 rb – TTT Riga), AG/C – LORELA CUBAJ (10.0 pt, 11.1 rb, 4.3 ass – Georgia Tech University).

Coach: Andrea Mazzon (confermato)

PASSALACQUA RAGUSA

PM FRANCESCA DOTTO (4.1 pt, 1.9 rb, 1.3 pr, 3.1 ass – Schio)

G Nicole Romeo (12.2 pt, 2.4 rb, 3.9 ass)

A

AG

C KRISTINE VITOLA (13.0 pt, 7.0 rb, 2.0 ass – Olympiacos)

Panchina: PM – BEATRICE ATTURA (5.3 pt, 2.0 rb, 2.0 ass – Venezia), G/A – Chiara Consolini (2.9 pt, 2.0 rb), AG/C – Samantha Ostarello (3.8 pt, 3.5 rb), AG/C – Martina Spinelli (2.8 pt, 1.7 rb).

Coach: Mirco Diamanti (nuovo)

GESAM GAS E LUCE LE MURA LUCCA

PM QUANNIENCIA QUE MORRISON (13.8 pt, 4.6 rb, 4.4 ass, 2.1 pr – Georgia college)

G Giulia Natali (9.6 pt, 1.8 rb, 1.6 ass)

A JAYLYN AGNEW (15.6 pt, 6.1 rb, 2.1 ass – Elizur Tel – Aviv)

AG Maria Miccoli (10.4 pt, 5.0 rb, 1.7 ass)

C KOURTNEY TREFFERS (19.5 pt, 10.4 rb – Dozy Den Helder)

Panchina: PM – ALICE CAPPELLOTTO (1.6 pt – Faenza), PM – Daria Pellegrini (n.d.), G/A – Francesca Parmesani (4.4 pt, 2.9 rb), G – Sofia Frustaci (4.5 pt, 2.2 rb), AG – Caterina Gilli (3.0 pt, 3.0 rb, 1.1 ass), AG/C – HELMI TULONEN (17.4 pt, 10.0 rb, 1.2 ass – Carugate), AG/C – Sara Valentino (1.0 pt, 1.0 rb).

Coach: Luca Andreoli (confermato)

SAN MARTINO DI LUPARI

PM

G

A Silvia Pastrello (9.6 pt, 4.9 rb, 1.3 ass)

AG NINA DEDIC (10.9 pt, 6.9 rb, 1.1 ass – Broni)

C

Panchina: PM/G – Francesca Romana Russo (11.5 pt, 3.4 rb, 1.7 ass), A – MARTA VERONA (18.0 pt, 9.6 rb, 3.0 ass – Alma Patti)

Coach: Lorenzo Serventi (confermato)

MAGNOLIA CAMPOBASSO

PM Stefania Trimboli (7.5 pt, 3.9 rb, 3.3 ass)

G MARTINA KACERIK (3.6 pt, 1.7 rb, 2.5 ass – Passalacqua Ragusa)

A Robyn Parks (14.9 pt, 6.0 rb)

AG

C MARIE – MICHELLE MILAPIE (4.8 pt, 2.6 rb – Flammes Carolo)

Panchina: PM – Anna Togliani (5.0 pt, 2.2 rb, 2.4 ass), A – Blanca Quinonez (7.3 pt, 3.0 rb, 0.9 ass), AG – Giuditta Nicolodi (5.9 pt, 5.6 rb, 2.2 ass), C- GABRIELE NARVICIUTE (3.9 pt, 4.3 rb – Empoli).

Coach: Domenico Sabatelli (confermato)

GEAS SESTO SAN GIOVANNI

PM Gaia Gorini (12.0 pt, 2.0 rb, 2.7 ass, 1.0 ass)

G Ilaria Panzera (5.4 pt, 2.3 rb, 2.2 ass)

A Jazmon Gwathmey (15.8 pt, 6.1 rb, 2.5 ass)

AG ANA – MARIJA BEGIC (7.0 pt, 6.0 rb – Arka Gdynia)

C TINARA MOORE (11.0 pt, 5.5 rb – Lointek Gernika)

Panchina: PM – Caterina Dotto (7.7 pt, 2.6 rb, 2.7 ass), PM – Giulia Arturi (3.0 pt), PM – ELENA BESTAGNO (6.9 pt, 3.4 rb, 3.6 ass – Broni), A- Sara Ronchi (n.d.), AG – Valeria Trucco (9.2 pt, 6.2 rb, 1.7 ass).

Coach: Cinzia Zanotti (confermata)

DINAMO SASSARI

PM DEBORA CARANGELO (6.3 pt, 4.3 rb, 2.7 ass – Venezia)

G SAM THOMAS (9.0 pt, 4.1 rb, 1.7 ass – Arizona)

A ANNA MAKURAT (10.1 pt, 3.5 rb, 3.2 ass – Gorzow)

AG ELIN HELENA GUSTAVSSON (10.2 pt, 5.1 rb, 1.2 ass – Saint Amand)

C

Panchina: G- GIULIA CIAVARELLA (3.5 pt, 1.2 rb – Bologna), A – Sara Toffolo (6.1 pt, 5.2 rb – Moncalieri)

Coach: Antonello Restivo (confermato)

FAENZA BASKET PROJECT

PM GIULIA MORONI (9.0 pt, 3.2 rb, 3.9 ass – Dinamo Sassari)

G

A SARA RUN HINRIKSDOTTIR (14.0 pt, 6.6 rb, 2.8 ass – Costanta)

AG KLAUDIA NIEDZWIEDZKA (4.3 pt, 3.0 ass – Lublino)

C Kunaiyi – Akpanah Pallas (12.1 pt, 14.5 rb)

Panchina: PM – Rosa Cupido (8.3 pt, 2.7 rb, 2.3 ass), G – Federica Franceschelli (3.0 pt), A – Elisa Policari (7.7 pt, 2.7 rb), C – BEATRICE BALDI (9.9 pt, 8.0 rb – Umbertide), C – ASHLEY EGWOH (n.d – Magnolia Campobasso)

Coach: Simona Ballardini (confermata)

BRIXIA BASKET

PM Carlotta Zanardi (15.7 pt, 8.4 rb, 1.9 pr, 5.5 ass)

G BROOKE JOHNSON (17.5 pt, 6.1 rb, 5.2 ass, 2.0 pr – Boras)

A STAVRIANI VINTSILAIOU (9.4 pt, 4.6 rb, 2.3 ass, 1.6 pr – Esperides)

AG LORENA MOLNAR (11.5 pt, 7.9 RB – Udine)

C SHAQUANDA MILLER MCCRAY (10.5 pt, 7.5 rb – Braunschweig)

Panchina: PM/G – Carlotta Rainis (6.1 pt, 2.2 rb, 1.5 pr, 1.9 ass), G – Giulia De Cristofaro (9.9 pt, 2.8 rb, 2.2 ass), G/A – Virginia Tempia (1.5 pt), G – Alessia Tomasoni (1.8 pt, 1.0 rb), A – Ramona Tomasoni (4.7 pt, 2.8 rb), A – Michela Pinardi (3.0 pt, 2.3 rb), AG – LAURA VALLI (11.3 pt – Bresso), C – Marta Scarsi (8.0 pt, 7.8 rb).

Coach: Stefano Zanardi (confermato)

SAN GIOVANNI VALDARNO

PM SARA VARGA (3.8 pt, 1.2 rb, 1.2 ass – Sopron)

G ELISABETTA TASSINARI (5.1 pt, 2.1 rb – Virtus Bologna)

A MADELEINE GARRICK (20.9 pt, 5.1 rb, 4.9 ass – Keilor)

AG AWA TRASI (2.9 PT, 2.9 RB – Louisiana State University)

C PEYTON WHITTED (17.6 pt, 8.2 rb, 1.7 ass, 2.0 pr – Mersin)

Panchina: PM LICIA SCHWIENBACHER (5.7 pt, 1.6 rb, 1.1 ass – Faenza), PM/G – Maria Lazzaro (4.2 pt, 4.2 rb, 1.7 ass), G – Alice Milani (10.1 pt, 3.1 rb), A LUCIA MISSANELLI (13.9 pt, 4.6 rb, 2.1 ass – Udine), A/C – Emilia Bove (12.0 pt, 6.3 rb).

Coach: Alberto Matassini (confermato)

BASKET TEAM CREMA

PM Raelin Marie D’Alie (15.3 pt, 6.6 rb, 3.0 pr, 5.5 ass)

G

A

AG BEATRIX MERESZ (15.5 pt, 6.9rb, 1.9 ass – Ujbuda)

C KABA MASSENY (9.8 pt, 5.8 rb, 1.6 ass, 1.5 pr – UCF)

Panchina: PM/G – Anastasia Conte (12.5 pt, 2.9 rb, 2.3 ass), G – Paola Caccialanza (2.1 pt, 1.0 rb)

Coach: Giuseppe Piazza (nuovo)

AKRONOS MONCALIERI

PM

G

A

AG

C

Panchina:

Coach: Marco Spanu (nuovo)