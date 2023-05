A2 UFFICIALE – Il Basket Girls Ancona riparte da coach Luca Piccionne

A poche settimane dalla chiusura della stagione arriva il primo mattone del nuovo Basket Girls Ancona. La Società del Presidente Fabio Sturani comunica che la guida tecnica della prima squadra biancorossa, che si è meritatamente conquistata sul campo la permanenza in Serie A2,, è affidata a Luca Piccionne per il quale si tratta dunque di una riconferma al timone del team dorico.

Piccionne è salito in corsa nella stagione appena terminata raccogliendo l’eredità di una squadra che aveva vinto appena 3 delle 12 gare giocate. Dal suo insediamento sulla panchina il Basket Girls ha avuto un oggettivo cambio di rotta chiudendo con un bilancio complessivo di 10 vittorie in 26 giornate di regular season a cui va aggiunto il 2-0 nella serie playout vinta contro il CUS Cagliari che è valsa la salvezza.

Per Piccionne quindi 9 vittorie e 7 sconfitte nella sua nuova avventura in biancorosso che è arrivata dopo un triennio passato a svolgere il ruolo di DG e contemporaneamente allenando i gruppi giovanili. Un passato con esperienze sulle panchine di Umbertide, Battipaglia e Macerata, quest’ultima nel settore maschile, dal 2008 Piccionne è entrato a far parte del Basket Girls Ancona dapprima con il ruolo di responsabile del Settore Giovanile e poi di capo allenatore della prima squadra in Serie A2. Nell’estate del 2019 la decisione di lasciare la panchina della prima squadra e dedicarsi ad un ruolo dirigenziale in parallelo alla cura tecnica dei gruppi giovanili.

Con Piccionne saldamente alla guida della squadra tutto è pronto per poter iniziare a pensare all’allestimento del prossimo roster biancorosso.

Ufficio Stampa Basket Girls Ancona