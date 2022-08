A2 UFFICIALE – Nel Basket Girls Ancona resta anche Abiodun Yusuf

La già ricca campagna di riconferme all’interno del roster del Basket Girls 22/23 si aggiunge di un’altra preziosa perla. Resta in biancorosso infatti anche Abiodun Damian Yusuf, per tutti ormai semplicemente Aby, per la quale la prossima stagione sarà la settima con la maglia dorica addosso. Ala di origini nigeriane, classe 2000, Aby è arrivata ad Ancona nel 2016 iniziando il percorso di formazione italiana completato al termine della stagione 19/20, L’intera trafila delle giovanili biancorosse e il debutto in prima squadra di una giocatrice che alla sua buone dose di talento, e innate doti fisiche, ha saputo aggiungere progressivamente un ottimo atteggiamento e una grande caparbietà che l’hanno portata ad essere una giocatrice molto intensa e su ogni lato del campo e con una forte presenza a rimbalzo. Nella stagione appena conclusa, quella che ha riportato il Basket Girls in Serie A2, Aby ha svolto un ruolo di primo ordine meritandosi la conferma in quello che sarà ora il suo primo campionato di Serie A2.

Ecco le dichiarazioni della lunga biancorossa raggiunta direttamente in Nigeria dove sta trascorrendo le vacanze in attesa di rientrare nella “sua” Ancona. “Dopo anni di duro lavoro e sacrifici siamo riusciti lo scorso anno a coronare il nostro sogno chiamato Serie A2. Adesso si guarda di nuovo avanti cercando di continuare la nostra crescita. Non vedo l’ora di affrontare questa nuova avventura che sarà molto difficile e piena di insidie ma sono convinta che riusciremo a giocare un buon campionato. Ovviamente il nostro obbiettivo sarà quello della salvezza ma insieme a questo cercheremo di toglierci qualche bella soddisfazione e migliorarsi sempre di più.”