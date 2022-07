A2 UFFICIALE- Altra conferma per il Basket Girls Ancona con Alice Pelliccetti

Dopo Mataloni e Maroglio è la volta della terza conferma nell’organico di coach Sandro Castorina che parteciperà al prossimo campionato di Serie A2. Il Basket Girls Ancona comunica infatti il prolungamento del rapporto di collaborazione con l’atleta classe 2000 Alice Pelliccetti che continuerà a vestire la maglia biancorossa per la seconda stagione consecutiva.

Arrivata ad Ancona nell’estate del 2021, Pelliccetti ha saputo ritagliarsi spazi importanti all’interno del team dorico fino a diventare un elemento prezioso per il raggiungimento della promozione in Serie A2. La ventiduenne giocatrice tornerà dunque a riassaporare il secondo campionato nazionale dopo averci giocato durante la sua permanenza alla Feba Civitanova, società dove è cresciuta percorrendo l’intero cammino del settore giovanile arrivando fino ai debutti in prima squadra.

Queste le considerazione di Alice dopo l’avvenuto accordo con la Società anconetana

“Dopo la promozione sono molto contenta di poter rimanere e continuare questo percorso in biancorosso. Ringrazio la società per la fiducia che mi ha dimostrato. Il campionato di A2 che dovremmo affrontare sarà sicuramente impegnativo ma sono certa che la squadra ce la metterà tutta per raggiungere il miglior risultato possibile. Personalmente sfrutterò tutte le mie capacità per poter essere di aiuto, lottando fino alla fine su ogni pallone.”