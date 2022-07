A2 UFFICIALE – Anche Lucia Mandolesi nel Basket Girls Ancona 22/23

Dopo le conferme di Mataloni, Maroglio e Pelliccetti, e il ritorno in biancorosso di Albanelli, l’opera di costruzione del roster 22/23 del Basket Girls Ancona prosegue con il rinnovo del rapporto con l’atleta classe 2003 Lucia Mandolesi per la quale quella prossima sarà la sua quarta stagione nel capoluogo dorico.

Cresciuta nel Basket Femminile Porto San Giorgio, Mandolesi si mette in mostra nelle giovanili affermandosi come una delle atlete più promettenti della sua annata. Con la Società sangiorgese conquista l’accesso alla Finale Nazionale, viene convocata nella Selezione Regionale che partecipa al Trofeo delle Regioni 2018 e viene scelta nel quintetto ideale della manifestazione che si svolse a Seregno. In tanti mettono gli occhi sul suo talento e nel 2018 viene reclutata da Campobasso dove Lucia può compiere un altro step nel proprio percorso under e contemporaneamente affacciarsi nel mondo senior debuttando in Serie A2 (9 presenze e altrettanti punti nell’A2 18/19). Nell’estate successiva il ritorno nelle Marche e il Basket Girls non può lasciarsi sfuggire l’occasione di inserire nel proprio organico l’energia e la voglia di emergere della guardia di P.S.Giorgio. Settore giovanile ed ingresso in pianta stabile nella prima squadra allenata da Sandro Castorina. Il primo campionato ad Ancona è interrotto dall’emergenza sanitaria, il secondo vede il team dorico fermarsi alle soglie della finale per la Serie A2 ed è trionfo invece nella stagione appena conclusa con Mandolesi tra le protagoniste dell’avvincente cavalcata che ha riportato il Basket Girls in Serie A2. A distanza di quattro anni da quelle timide 9 apparizioni in A2, Lucia si presenta ora nuovamente in quel campionato con maggiore esperienza e speranza di poter recitare un ruolo importante all’interno della squadra dorica.

Queste le dichiarazioni della 19enne giocatrice del Basket Girls

“Il prossimo sarà il mio quarto anno in biancorosso. Sono felice di indossare nuovamente questa maglia simbolo della passione e della professionalità che questa società vuole trasmettere. Sono sicura che sarà un anno pieno di novità, per me sarà un enorme piacere avere la possibilità di provare un campo di A2 e ce la metterò tutta per tirare fuori il meglio. Le mie aspettative a livello personale e di squadra sono abbastanza alte, e so di essere nel posto giusto per soddisfarle. Non sarà un anno facile ma negli ultimi tre anni abbiamo dimostrato più volte che sappiamo reggere tante difficoltà e uscirne vincenti. Sarà un piacere rivedere tanti volti nuovi e familiari ma sicuramente anche l’assenza di qualcuno si farà sentire. In ogni caso, Forza Ancona!”