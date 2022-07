A2 UFFICIALE – Aurora Baldetti. Altra giovane conferma per il Basket Girls Ancona

Il Basket Girls Ancona comunica l’addizione di un altra giovane giocatrice nel roster della squadra che prenderà parte al campionato di Serie A2 2022/2023. Coach Sandro Castorina avrà infatti a disposizione anche la giocatrice classe 2006, Aurora Baldetti già nel gruppo della prima squadra nella stagione da poco terminata che ha visto la vittoria del campionato di Serie B della squadra biancorossa. Anconetana, sedici anni ancora da compiere, Baldetti è un’ala di 180 cm in grado di ricoprire sia un ruolo da esterna che uno più vicino a canestro. Dividerà la propria attività cestistica tra il settore giovanile e la prima squadra cercando di aumentare il proprio bagaglio e crescere all’interno delle squadre di appartenenza.

Queste le dichiarazioni di Baldetti dopo la conferma nel roster delle Girls 22/23

“Sono entusiasta di poter continuare a far parte di questa squadra ora in Serie A2, dove sono stata accolta con generosità. È più che un sogno per cui ringrazio tutta la Società. Certa che la stagione che si andrà a vivere sarà ricca di impegni, per ciò che mi riguarda darò tutto il mio contributo nella consapevolezza che sarà un’occasione preziosa di esperienza e di crescita. Cercherò di guadagnarmi sempre più minuti preziosi in campo, con l’obbiettivo di giocare in futuro da protagonista.”