A2 UFFICIALE – Capitan Giulia Pierdicca resta al Basket Girls Ancona

Ancora una conferma all’interno del roster 23/24 del Basket Girls Ancona. Dopo quelli di Bona, Albanelli e Yusuf, la Società del Presidente Fabio Sturani e del DS Alessandro Nanni è lieta di annunciare che anche Giulia Pierdicca continuerà a vestire la maglia dorica continuando quindi ad avere i gradi di capitano del team biancorosso.

Per Pierdicca dunque una nuova stagione con quella che è ormai infatti la sua seconda casa. La giocatrice anconetana infatti ha sempre giocato per i colori della sua città fatta eccezione per una parentesi di alcuni anni che l’hanno vista migrare a Riva del Garda, Pesaro e Livorno. Per la giocatrice classe 1993 la prossima è senz’altro l’annata della rinascita venendo dal campionato 22/23 dove ha potuto ritagliarsi poco spazio a causa del grave infortunio che l’ha costretta giocoforza a partire con un forte handicap rispetto al resto della squadra. Infortunatasi infatti al ginocchio nel corso della finale playoff 21/22 che hanno visto poi la promozione in A2 del Basket Girls, Pierdicca ha dovuto subire un intervento chirurgico e svolgere il conseguente lungo periodo di riabilitazione. In termini numerici nella scorsa stagione il capitano biancorosso ha giocato 13 partite ritagliandosi un minutaggio esiguo. Nonostante il suo apporto in campo non ha potuto avere dimensioni sostanziose, Pierdicca non ha mai fatto mancare l’appoggio e il sostegno alla squadra anche nei difficili momenti di inizio stagione. Il suo carisma e la forte leadership hanno dato il giusto contributo al resto della squadra. Ora il CAPITANO potrà ripartire insieme alle sue compagne con il Basket Girls che potrà dunque contare sul valore aggiunto di una giocatrice di grande esperienza.

Parallelamente al ruolo di giocatrice, Giulia Pierdicca sarà nello staff tecnico delle giovanili del Basket Girls in qualità di preparatore fisico.

Ufficio Stampa Basket Girls Ancona