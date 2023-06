A2 UFFICIALE – Il Basket Girls Ancona conferma Abi Yusuf

Tris di conferme completato in casa Basket Girls Ancona. Dopo quelli di Bona e Albanelli il roster biancorosso 23/24 si compone di un altro tassello con la conferma di Aby Yusuf che prosegue dunque il suo rapporto con la Società del Presidente Sturani e del DS Nanni.

23 anni da compiere il giorno di Natale, ala di 180cm, Yusuf Abiodun Damilare ma per tutti “Abi” ha chiuso in maniera più che positiva la sua prima stagione in A2 ergendosi come una delle migliori lunghe del girone Sud.

28 presenze con medie di 5.5 punti e 6.4 rimbalzi a uscita per la giocatrice di origini nigeriane che è si appresta a iniziare così l’ottava stagione con la maglia dorica addosso. Aby infatti è arrivata ad Ancona nel 2016 iniziando così il proprio percorso di formazione italiana completato al termine della stagione 19/20. Trafila delle giovanili del Basket Girls e il naturale debutto in prima squadra di un’atleta che fa dell’energia, intensità e grande presenza a rimbalzo le sue caratteristiche migliori che l’hanno ormai portata ad essere uno degli elementi più importanti del Basket Girls degli ultimi anni. Con la nuova conferma il Basket Girls ripone grande fiducia su Yusuf che vorrà ripagare il club con un ulteriore step in avanti all’interno del suo processo di crescita tecnico e tattico.