A2 UFFICIALE – Il Basket Girls Ancona firma Ludovica Albanelli

Il primo nuovo nome del roster 22/23 del Basket Girls Ancona in verità è un graditissimo ritorno dopo solo una stagione di lontananza. La Società del Presidente Fabio Sturani è lieta infatti di comunicare la firma di Ludovica Albanelli che torna a vestire la maglia biancorossa dorica dopo la stagione trascorsa nelle file del Thunder Matelica in Serie A2.

Guardia, classe 2002, Ludovica è un prodotto del settore giovanile del CAB Stamura Ancona. La prima svolta nella giovanissima carriera della giocatrice dorica arriva nell’estate 2017 quando decide di intraprendere una formativa esperienza negli USA, alla St.Paul High School in Califronia. Completa il ciclo di studi e parallelamente gioca nella squadra della scuola ottenendo consensi e riconoscimenti tra cui quello di “Miglior Giocatrice offensiva” della stagione 17/18. Al termine del triennio oltreoceano torna in Italia e nella sua Ancona. Ad attenderla c’è il Basket Girls di coach Castorina che cerca di primeggiare in Serie B ma viene fermata alle soglie della finale per l’A2. L’appuntamento per lei è però solo rimandato. Nell’estate 2021 accetta le lusinghe della neopromossa Thunder Matelica. In totale 24 presenze in maglia matelicese con una media di 6.7 punti e 2.8 rimbalzi a partita. In due occasioni varca la soglia della doppia cifra in fatto di punti realizzati con i 10 realizzati in casa contro Capri il 5 marzo e i 12 segnati nella trasferta di La Spezia del 27 marzo. Ora per l’esterna nata a Jesi e residente a Camerano si prospetta una nuova avventura con il Basket Girls che ritrova piacevolmente in Serie A2.

Queste le dichiarazioni di Albanelli dopo il suo ritorno ufficiale ad Ancona

“Sono veramente felice di tornare a casa e onorata di vestire i colori della mia città dopo un’esperienza di un anno in A2 con la Thunder Matelica che mi ha fatto crescere professionalmente e che ringrazio. Non vedo l’ora di mettere in pratica la mia esperienza in A2 per la squadra che mi aveva accolto con estremo entusiasmo al mio rientro dagli Stati Uniti nel 2020 e ringrazio la società che mi ritiene una pedina importante anche nel suo progetto per la prossima stagione. Personalmente posso assicurare che darò il massimo con costanza e mettendo a disposizione del coach e delle mie compagne tutte le mie capacità con la grinta che mi contraddistingue. Sono molto carica e motivata e non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti di preparazione insieme alle mie nuove e “vecchie” compagne, con le quali sono sicura faremo un bellissimo percorso in A2. Ho tante ambizioni per il mio futuro, oltre al traguardo universitario, vorrei arrivare sempre più in alto professionalmente nel basket.”